Roma, Santori (Lega): «Casa a Okkupanti viale Provincie. Pd promuove arroganza e illegalità»

"Dopo anni di occupazione illegale il palazzo ex Inpdai di viale delle Provincie è finalmente libero. Ringraziamo le forze dell’ordine e il Prefetto, ma la soluzione messa in campo dal Pd, con il passaggio diretto dall’occupazione senza titolo alla casa regolare, è un insulto a chi attende ordinatamente in fila: una fila che non finirà mai perché a guidare disonesti e prepotenti e ci pensa il Pd. La sinistra promuove arroganza e illegalità. Infrange le stesse leggi secondo le quali dovrebbe governare per sdoganare la furbizia chiamandola emergenza e costruire operazioni di (s)facciata per un pugno di voti. Con la Lega al Governo fermeremo il rilascio delle residenze e i “ristori” per gli Okkupanti abusivi e faremo rispettare la Legalità consegnando le case a chi sta in graduatoria e attende da una vita un alloggio popolare”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, consigliere capitolino e candidato della Lega nel Collegio Lazio 1 Camera dei deputati alle elezioni politiche 2022, a proposito dello sgombero del palazzo occupato in viale delle Provincie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 16:20

