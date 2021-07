Roma, Piana del Sole nel mirino dei ladri, su Fb nasce un gruppo di 3800 residenti: «Lanciamo l'allerta a ogni movimento sospetto»

Topi di appartamento in azione, con un’impennata di furti che sta scuotendo Piana del Sole: i ladri entrano in casa di notte e svaligiano l’appartamento, senza preoccuparsi di essere beccati in flagranza.



Ormai a Piana del Sole non si dorme più: i residenti stanno perdendo il sonno: «Qui la gente ha paura anche solo ad addormentarsi». Sono decine i furti in casa, avvenuti solo nell’ultimo mese e tutti con un’unica caratteristica: si svolgono nel cuore della notte. L’orario infatti è sempre quello: da mezzanotte alle due e mezza. Un’escalation di paura: solo nell’ultima settimana ci sono stati 5 furti e altrettanti tentativi poi sventati dai residenti. Si pensa ad un gruppo organizzato, in alcuni casi i ladri vengono allontanati dalle urla del quartiere e, in uno degli ultimi furti, sono stati anche ripresi dalle telecamere ora al vaglio degli inquirenti.



Se i casi sono aumentati nelle ultime settimane, che cosa accadrà ad agosto? «Molte famiglie sono in partenza per le vacanze ma temono di lasciare la casa incustodita – denuncia Angelo Vastola, già consigliere del municipio 11 – il nostro territorio è abbandonato: servono maggiori controlli delle forze dell’ordine. Inoltre, con il Ponticello ormai chiuso da tre anni, Piana del Sole è praticamente isolata: abbiamo una sola via di ingresso e il quartiere non è più di passaggio».



Ma a difendere il quartiere, ora, ci pensa una rete social attenta ad ogni movimento sospetto. Sui social, dove vengono diffuse segnalazioni e allerte. Il gruppo Facebook Piana del Sole ha 3800 iscritti, dei 5mila residenti della zona, e lì vengono raccolte le varie segnalazioni: «È un modo per far arrivare l’allerta a tutti, con il passa parola – raccontano due residenti fuori dal bar della zona – magari così se ne accorgono anche in Campidoglio: questa è terra di nessuno».

