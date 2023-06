Papa Francesco sta bene, domani le dimissioni dal Gemelli. La visita a sorpresa ai bambini ricoverati in oncologia Il pontefice ricoverato per la convalescenza in seguito a un intervento per la rimozione di un'ernia







di Redazione web Papa Francesco sta bene, tanto che domani lascerà il Policlinico Gemelli di Roma e stamattina è riuscito a lasciare il suo appartamento privato al decimo piano per fare una sorpresa ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica. Una visita a sorpresa, in sedia a rotelle, che ha stupito tutti i presenti ed è stata segnata da vicinanza e commozione da parte dei piccoli degenti, che in questi giorni hanno espresso al Papa il loro affetto attraverso numerose lettere, disegni e messaggi di pronta guarigione. «Papa Francesco - riferisce il portavoce Matteo Bruni - ha toccato con mano il dolore di questi bambini che portano ogni giorno sulle loro spalle, insieme alle loro mamme ed ai loro papà, la sofferenza della Croce. A ciascuno di loro ha fatto dono di un rosario e di un libro». Papa operato al Gemelli, Sergio Alfieri è il chirurgo che ha effettuato la laparotomia. Il primo intervento al Santo Padre 2 anni fa Papa Francesco operato per un laparocele: cos'è, cause, sintomi e intervento (in anestesia totale) Come sta Papa Francesco Le condizioni di Papa Francesco sarebbero buone, e il Pontefice potrebbe lascerà già domani il Gemelli, dove è ricoverato per la convalescenza dopo l'intervento di rimozione di un'ernia. «L'equipe sanitaria che sta seguendo Papa Francesco ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. i piccoli degenti che in questi giorni hanno espresso al Papa il loro affetto attraverso numerose lettere, disegni e messaggi di pronta guarigione. « Papa Francesco - riferisce ancora Bruni - ha toccato con mano il dolore di questi bambini che portano ogni giorno sulle loro spalle, insieme alle loro mamme ed ai loro papà, la sofferenza della Croce. A ciascuno di loro ha fatto dono di un rosario e di un libro». Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 13:50

