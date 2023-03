Musica per la memoria: il concerto per non dimenticare le vittime del terrorismo delle forze dell'ordine Appuntamento giovedì 16 marzo presso l'Acquario Romano. L'orchestrazione è affidata alla Fanfara dei Carabinieri che musicherà le storie tratte dal libro "Anni bui" di Salvatore Lordi







di Enrico Sarzanini ROMA - “Musica per la Memoria”. E' questo il titolo dell'evento organizzato e promosso dall'Associazione Domenico Ricci per la memoria dei Caduti di via Fani e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. L'evento vuole ricordare tutte le Vittime del terrorismo tra le Forze dell’Ordine e commemorare, contestualmente, il 45° anniversario della Strage di via Mario Fani. L'obiettivo è quello di trasformare la giornata da un evento tragico e luttuoso per tutto il Paese in una giornata che possa diventare lieta e di speranza. La serata, che si inserisce tra le iniziative ufficiali per la rievocazione di questa importante ricorrenza, mette in scena una singolare fusione tra la fanfara dell'Arma dei Carabinieri e i racconti dei familiari delle vittime delle Forze dell'Ordine uccise per mano terroristica. Grazie al libro “Anni Bui – storie sconosciute do uomini in divisa ammazzati dal Terrorismo, dal 1956 al 1980”, scritto da Salvatore Lordi (che racconta, in una sorta di diario, le vite intime e familiari di mogli, figli, fratelli dei tanti poliziotti, carabinieri, finanzieri ammazzati per mano dei terroristi), la Fanfara dell'Arma musicherà per l'occasione i brani che furono il “life motive” di uno scampolo di vita che costoro vissero insieme. Lo scopo è di restituire a questi uomini delle Forze dell'Ordine, ricordati fino ad ora negli anniversari e nelle commemorazioni ufficiali, un'altra immagine: quella più tenera e intima vissuta all'interno delle loro famiglie e dove proprio la musica fu perno e riferimento di un fugace e spensierato momento di vita. “Musica per la Memoria” intende aprire una pagina diversa nella storia dell'Italia. Uno spazio che, non dimenticando il periodo doloroso degli anni del terrorismo, getti un ponte su una nuova dimensione della memoria e del ricordo, tra passato e presente, dando voce, attraverso la musica, al pensiero e al sentimento di quei giovani in divisa caduti per salvaguardare le Istituzioni democratiche della Nazione. “Per noi familiari la vita è stata vissuta come un elastico – sottolinea il Presidente dell'Associazione Domenico Ricci, Giovanni Ricci -. Un elastico che si è allungato fino ad oggi ma che basta poco a riportarlo indietro nel ricordo di un'immagine, un colore, un profumo. Bisogna spezzare quell'elastico ma delicatamente – Continua Ricci –, senza perdere nulla né di ieri, né tanto meno di domani”. “Ho accettato questa avventura – spiega il direttore artistico Mario Ciaccio – perché penso che la musica attraversi il tempo e la memoria. E questo evento sarà proprio un intrecciarsi di emozioni e contenuti che porteranno le canzoni, nel tempo, a diventare elementi essenziali della memoria non solo personale, ma anche collettiva”. Alla presenza dei vertici delle Forze dell'Ordine e delle Istituzioni, saranno 7 le storie ad essere messe in scena: quella del finanziere Bruno Bolognesi; dell'agente di Pubblica Sicurezza Claudio Graziosi; del maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi; dell'appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci; del brigadiere di Pubblica Sicurezza Francesco Evangelista; del commissario di Pubblica Sicurezza Alfredo Albanese; del generale di brigata Enrico Riziero Galvaligi. Di loro racconteremo alcuni passaggi di vita recitati dalle voci di Alessandra Trombetti e Salvatore Lordi, mentre ad orchestrare le musiche sarà la Fanfara dei Carabinieri diretta dal maestro Danilo Di Silvestro, accompagnata dalla corale Nova Armonia diretta dal maestro Stefano Nerozzi. Per essere una memoria viva e fertile è importante partire dai momenti della loro vita. Nel corso della serata saranno conferiti speciali riconoscimenti alle Forze dell'Ordine che ogni giorno si distinguono per il particolare impegno nello svolgere il proprio servizio a favore della comunità Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 16:36

