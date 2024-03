Ferite mentre ballano in discoteca a Ponte Milvio: «Colpite da un oggetto appuntito nella folla». Due ragazze medicate in ospedale L'episodio in un locale recentemente chiuso per alcuni giorni per risse e schiamazzi. Indaga la polizia







di Federica Pozzi Ancora un’aggressione, stanotte, nella discoteca Opus club di via Giuseppe Sacconi, nel quartiere Flaminio. Il locale aveva riaperto proprio ieri, sabato 2 marzo, dopo otto giorni di chiusura su disposizione del Questore. A rimanere ferite due ragazze di 21 e 23 anni che stavano ballando in pista. Roma, arrestato il commercialista delle case a luci rosse: nella sua cassaforte 100 mila euro, sul conto del figlio altri 800 mila Ferite mentre ballano in discoteca Erano circa le 2 di notte, le due sono state colpite alle spalle da un oggetto appuntito a una gamba e al fondo schiena ma non sono riuscite a vedere chi le avesse aggredite a causa dell’elevato numero di persone presenti in quel momento nel locale. Caccia all'aggressore È ora caccia all’aggressore che è riuscito a dileguarsi nella folla. Sul caso indaga il commissariato di Villa Glori, lo stesso che aveva redatto l’informativa che aveva poi portato al provvedimento di chiusura da parte del Questore lo scorso 24 febbraio. I ripetuti pestaggi all’interno del locale - due nel giro di un mese, con tre persone ferite che avevano denunciato l’accaduto - avevano portato alla chiusura perché quel locale rappresentava «un serio pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini». Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA