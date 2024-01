La Befana della polizia fa visita ai bambini dei reparti pediatrici: via la scopa, l'arrivo al Gemelli è in Lamborghini L'iniziativa per portare doni e dolcetti ai piccoli degenti per regalare loro un momento di festa







di Redazione web Una missione speciale per la Befana della Polizia di Stato, che è tornata anche quest'anno a fare visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma con un carico di dolcetti e allegria per tutti i bambini. Messa da parte la tradizionale scopa, la Befana della Polizia è arrivata nel piazzale dell'ospedale a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dagli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro Matteo Medves, argento europeo di judo e Noemi Nicosanti, campionessa europea di kata e dai poliziotti della Questura di Roma, della Polizia Postale e della Polizia Stradale e ha portato doni e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. L'Epifania al Gemelli Nel salone di ingresso dell’ospedale, bambini incuriositi e divertiti si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato alcuni reparti, in cui i piccoli sono stati allietati dai numeri di magia eseguiti da Pino, il poliziotto mago. Vicini ai bambini La Befana della Polizia di Stato è passata anche a far visita ai bimbi dell’Ospedale di Cona a Ferrara, dell’Ospedale Civile Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava dei Tirreni, del Presidio Ospedaliero San Marco di Catania, dell’Ospedale San Luca e dell’Ospedale Versilia di Lucca, dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, dell'Ospedale S. Carlo di Potenza, dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 11:45

