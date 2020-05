Aereo caduto nel Tevere, trovato dai sommozzatori il corpo di Daniele

Roma, Daniele Papa, chi era l'allievo pilota morto nel Tevere. Su Instagram scriveva: «Combatti sempre per quello in cui credi»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato trovato il corpo del passeggero del biposto precipitato ieri nel Tevere all'altezza di via Vitorchiano, in zona Due Ponti. Daniele Papa, 23 anni, è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dal tardo pomeriggio di ieri impegnati a scandagliare il fondale del fiume, in quel punto profondo 9 metri, con il side scan sonar.Il ragazzo era imbracato, seduto al posto dell'allievo, e al momento non è certo se il recupero avverrà ora o domani.