Momo travolto e ucciso in bici a Milano da un guidatore con la gamba ingessata e senza patente: in appello pena ridotta a 5 anni

Momo venne travolto e ucciso a Milano mentre era in sella alla sua bici in via Bartolini. La tragedia successe poco lontano dal ristorante del padre. Era il 9 agosto del 2022 e Mohanad Moubarak, per tutti Momo, aveva 11 anni. La pena per l'investitore si è abbassata di circa un terzo: dagli 8 anni di reclusione del primo grado fino a 5 anni e 4 mesi per Nour Amdouni, il 20enne che venne arrestato il 18 agosto del 2022 per omicidio stradale con l'aggravante della fuga.

Amdouni di recente è tornato in carcere, perché ha violato gli arresti domiciliari che aveva ottenuto dopo la condanna a 8 anni. Lo ha deciso la quinta penale della Corte d'Appello di Milano che per il giovane ha escluso una delle aggravanti contestate, ossia quella di aver guidato sotto effetto di stupefacenti.

La condanna a 8 anni era, poi, arrivata davanti al gup Massimo Baraldo con rito abbreviato lo scorso luglio. Come ricostruito dalla indagini della Polizia locale e della Procurcaquella sera il ventenne guidava con una gamba ingessata e anche se non aveva mai conseguito la patente. Si era poi costituito dopo quattro ore dalla tragedia e nei giorni successivi era arrivata per lui un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

