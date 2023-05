Milano, presentata la nuova stagione della Scala. Il sovrintendente Meyer: «Grandi direttori. E don Carlo alla prima con un cast stellare»

di Paola Pastorini

Una stagione di grandi direttori. Di risultati raggiunti. Di orgoglio Scala. Ieri il sovrintendente Dominique Meyer ha presentato il programma 2023/2024 del Piermarini, in compagnia del direttore musicale Riccardo Chailly, del direttore del balletto Manuel Legris e del sindaco Giuseppe Sala. «Una stagione straordinaria», dice Meyer.

Il sipario si alzerà il 7 dicembre sul Don Carlo di Verdi diretto da Riccardo Chailly, regia di Lluis Pasqual e cast stellare, che include Anna Netrebko, René Pape e Luca Salsi. «Un titolo che fa paura ma il compito di un grande teatro è affrontare il rischio», ha spiegato il sovrintendente. E Chailly ha sottolineato che solo «con la certezza di un grande cast si può affrontare il Don Carlos». La stagione contempla oltre 250 spettacoli: 14 opere, 9 balletti, recital di canto, concerti straordinari. Per esempio quello in omaggio a Puccini di cui ricorrono i cento anni dalla morte con Anna Nebretko e Jonas Kaufmann e di cui Riccardo Chailly dirigerà anche La rondine.

Sempre Chailly sul podio del Gurre-Lieder di Schoenberg per il 150mo della nascita, per la Messa da Requiem di Verdi a San Marco, a 150 anni dalla prima esecuzione, e per il bicentenario della Nona di Beethoven.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA