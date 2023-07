Milano, imbrattata con la vernice blu piazza Mercanti: denunciati due ragazzini

Non c’è pace per piazza Mercanti, sempre nel mirino dei vandali. Ieri mattina due ragazzini hanno imbrattato di scritte blu fatte con la bomboletta spray il pavimento della Loggia, dove c'è il monumento alla Resistenza. Ma i due giovani sono stati fermati dalla polizia locale. Ieri mattina alle 7.30 una pattuglia del nucleo Duomo della polizia locale, durante uno dei controlli quotidiani in piazza dei Mercanti, ha sorpreso i due assopiti sul monumento della Loggia. Il più giovane era sporco in viso dello stesso colore. Gli agenti hanno svegliato i ragazzi, interrogandoli sulle scritte fatte con la bomboletta spray. I due hanno negato di esserne gli autori, ma sono stati “traditi” dalle immagini registrate nel corso delle ore precedenti dalle telecamere. Dalla visione dei filmati è risultato che attorno alle 6.30 i due hanno iniziato a scrivere a terra alcune parole o nomi. Entrambi sono stati quindi accompagnati dagli agenti presso all’Ufficio arresti della polizia locale (Ucaf) per l’identificazione.