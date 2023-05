Milano, nascondevano la cocaina nei ceri votivi in arrivo dal Perù: tre in cella Due italiani e un chimico peruviano fermati a Cesano Maderno: in casa otto chili di sostganza stupefacente





Importavano ceri votivi dal Perù, ma non era una professione di fede bensì una organizzazione internazionale di spaccio di droga. Ieri tre persone, due italiani di 42 e 52 anni e un peruviano di 39 anni, da poco in Italia, sono state arrestate dalla polizia che ha sequestrato otto chili di pasta di cocaina nascosta dentro alcuni ceri votivi. Il tutto in un appartamento di Cesano Maderno (Monza) dove sarebbe anche avvenuta la raffinazione dello stupefacente. La cocaina era sotto forma di pasta, ricavata dalle foglie di coca, dalla quale si ottiene, mediante lavorazioni successive, la droga. E il carico era in una spedizione di 14 ceri religiosi inviati dal Perù all’indirizzo di Cesano Maderno: 8 di questi, appunto, contenevano la sostanza. Le indagini, coordinate dalla Dda di Milano e dalla Procura di Monza, sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile di Monza e della Brianza, della direzione centrale anticrimine, in collaborazione con il servizio centrale operativo. L’operazione ha interrotto, secondo gli investigatori, un ingente traffico destinato in Brianza da dove poi lo stupefacente era raffinato e destinato a rifornire le piazze di spaccio della Lombardia. Alle indagini hanno collaborato anche le autorità peruviane. L’organizzazione da Lima, provvedeva a inviare sostanze dentro agli oggetti religiosi. Gli investigatori sono riusciti a intercettarne un carico, fino all’irruzione nell’appartamento brianzolo, avvenuta martedì, con la consegna del pacco di un poliziotto che si è finto fattorino. Lì la polizia ha arrestato i due italiani, mentre nel contempo veniva sottoposto a fermo il cittadino peruviano. Nella stessa giornata i poliziotti peruviani hanno arrestato lo spedizioniere della partita di cocaina. I tre sono accusati anche di detenzione di armi clandestine da sparo con matricola abrasa Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 06:25

