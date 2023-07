Maltempo: tornado su Milano, fulmine colpisce una persona in centro a Verona. Brescia, operai travolti dal crollo delle finestre

di Redazione web

La Lombardia è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Venerdì mattina su Milano e in provincia si è abbattuto un forte temporale, con conseguenti disagi. Una tromba d'aria si è scatenata nel Milanese, nella zona di Gorgonzola in direzione di Gessate, con piante divelte e tetti scoperchiati.

Si registrano grandinate in tutta la Lombardia, in difficoltà la circolazione stradale con qualche furgone finito nei canali tra Abbiategrasso e Pavia, ma senza danni per i conducenti. A Cinisello Balsamo un albero è caduto su un'auto in transito, ma la persona alla guida è uscita da sola.

Dopo alcune ore di pioggia e disagi su Milano è tornato il sole.

In fiamme un tetto dopo un fulmine

Forti temporali e allagamenti anche in tutta la provincia di Varese. I vigili del fuoco hanno dovuto spegnere l'incendio di un tetto di una casa di Daverio innescato da un fulmine.

Albero ferisce 4 persone

Un albero, sradicato dal vento, è piombato su un'auto e ha ferito le quattro persone che viaggiavano a bordo. È accaduto in viale del Partigiano a Treviglio, comune in provincia di Bergamo. La donna alla guida, 39 anni, ha riportato un trauma alla schiena ed è stata ricoverata in ospedale, così come le due adolescenti - di 11 e 12 anni - che viaggiavano dietro e hanno traumi a spalla e gambe. Anche la quarta passeggera è in ospedale a Treviglio per un trauma al torace.

Due operai feriti

Due operai sono stati colpiti da delle finestre divelte dal maltempo e cadute sui due lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. È successo pochi minuti dopo le 12 nell'azienda Alfa in via Trento a Capriano del Colle, in provincia di Brescia. Lo riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Entrambi gli operai sono in condizioni gravi e sono stati trasportati in ospedale. Il primo un 56enne ha riportato ferite da taglio alle braccia e alle gambe, mentre il collega, anche lui 56 anni, ha un taglio alle braccia e alla testa ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna.

Fulmine colpisce una persona a Verona

Una persona è ricoverata in gravi condizioni a Verona dopo essere stata colpita da un fulmine mentre stava percorrendo la centralissima Piazza Porta Nuova, a Verona. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13.00, mentre sulla città scaligera era in corso una tempesta, con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 15:26

