Fabrizio Zampetti, l'agente immobiliare del bilocale da 1,6 milioni di euro: «Non arrivavo a fine mese, ora vendo casa ai vip (anche Stefano De Martino)»

Dal bilocale nel Comasco a 100 milioni di lire al lussuoso bilocale a Milano da 1,6 milioni di euro, Fabrizio Zampetti incarna attraverso i risultati dell'ascesa nel mondo immobiliare con uno stile diventato inconfondibile. Conosciuto come «l’agente immobiliare dei vip», Zampetti si è fatto notare a Milano per le sue giacche ricercate e un marketing aggressivo che include slogan altisonanti e campagne pubblicitarie accattivanti ed è ora al centro di un docufilm diretto da Davide Amante, intitolato "Fabrizio Zampetti, nulla accade per caso", che debutterà il 14 maggio al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, con un'anteprima il 11 al cinema Anteo.

Dal monolocale all'attico

La storia di Zampetti inizia in umiltà a Roma, e lo porta a Mozzate nel Comasco a soli 22 anni, dove inizia la sua carriera vendendo immobili.

