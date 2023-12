Leonardo La Russa e le accuse di stupro, interrogato sette ore: «Rapporto consenziente»

di Redazione web

Ha respinto le accuse di violenza sessuale e parlato di rapporto consenziente Leonardo Apache La Russa, interrogato oggi in procura a Milano nell'inchiesta nata dalla denuncia di una sua ex compagna di liceo. La Russa, a cui è stato prelevato il Dna, ha quindi confermato la versione da sempre fornita affermando che la ragazza era consapevole. La stessa versione data dall'amico Tommaso Gilardoni, anche lui indagato.

L'interrogatorio di La Russa Junior

L'interrogatorio è iniziato poco dopo le 10 in uno degli uffici vicini a quello del procuratore Marcello Viola. Lo scorso 12 dicembre era già stato sentito per circa quattro ore l'amico e dj Tommaso Gilardoni, che aveva risposto alle domande dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, nell'inchiesta della Squadra mobile, respingendo l'accusa di violenza e spiegando che la ragazza «era lucida e consapevole, era d'accordo con noi e ha avuto rapporti consenzienti sia con me che con Leonardo».

Nell'interrogatorio di oggi la linea di Leonardo Apache, difeso dall'avvocato Adriano Bazzoni, non sarà diversa da quella dell'amico, dato che anche lui ha sempre proclamato la sua innocenza.

La 22enne nella denuncia aveva riferito che quella notte, dopo aver bevuto nel locale esclusivo Apophis un drink offerto dall'amico conosciuto al liceo, sarebbe piombata in uno stato confusionale al punto da essersi risvegliata nuda la mattina nel letto di Leonardo Apache senza ricordare nulla. Alla sua richiesta di spiegazioni lui le aveva risposto che erano arrivati là «dopo la discotecà». E che, sempre stando alla denuncia, «sotto effetto di sostanze stupefacenti», avevano avuto «un rapporto» e che lo stesso era accaduto con un suo amico ospite in un'altra stanza. Amico poi individuato dai pm in Gilardoni.

