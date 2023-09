Viaggio in moto per l'Europa con il marito: Elena investita e uccisa a 31 anni, era la sua festa di compleanno

di Redazione web

E' morta durante uno dei suoi tanti viaggi in moto insieme al suo compagno e all'amato cagnolino. Un tragico destino quello che ha atteso Elena Radaelli, morta in Albania investita da un furgone mentre festeggiava il suo compleanno con un tour su due ruote che attraversava Slovenia, Croazia, Albania, Grecia e avrebbe dovuto concludersi con la traversata in nave fino in Puglia e ritorno nella sua Trezzo sull'Adda nel Milanese. Lei documentava tutto sulla pagina Facebook "Scoppiati in moto" che ora è piena di messaggi di cordoglio.

Il viaggio in moto per la festa di compleanno

Elena Radaelli e suo marito erano partiti per un lungo viaggio vacanza in moto nell'est Europa. Avrebbero dovuto trascorrere alcune settimane per festeggiare a loro modo il compleanno di Elena. Lo scorso 19 settembre la 31enne è stata investita da un furgone all'uscita di un bar del campeggio dove la coppia si era fermata per una sosta in Albania. La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Poche ore dopo la polizia ha arrestato l'uomo di 33 anni che era alla guida del furgone.

La pagina Facebook per documentare i viaggi

Elena era conosciuta anche sui social per la pagina Facebook che seguivano in molti: lei e suo marito raccontavano i loro viaggi in compagnia anche del loro piccolo cane bianco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA