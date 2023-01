Siena choc, bambina di 12 anni stuprata in discoteca. La denuncia sui social: «Chi ha visto parli»

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata violentata in una discoteca alle porte di Siena, la notte tra il 5 e il 6 gennaio. La denuncia sui social di un parente della giovane ha acceso i fari sulla questione, sulla quale ha aperto un fascicolo la Procura.

Cosa è successo

«Chi sa, parli», si leggeva nel post pubblicato sui social. Nessuna denuncia però nel frattempo era stata presentata alle forze dell'ordine, che come la stampa ha appreso la notizia tramite la condivisione su Instagram. Nei giorni scorsi la 12enne, che non ha immediatamente denunciato il fatto recandosi in Pronto Soccorso, è stata sottoposta a controlli medici, per verificare la veridicità del presunto abuso e capire se avesse fatto uso di alcol o stupefacenti, dettaglio che potrebbe costituire un aggravante nel caso ci fosse un reale caso di stupro e un colpevole accertato.

Le indagini

La squadra mobile ha parlato con la ragazzina e con il parente che ha pubblicato il post di denuncia. L'obiettivo è ricostruire quanto successo la sera incriminata. Da capire anche come è possibile che la giovane sia riuscita a entrare nella discoteca, dato che l’ingresso nelle discoteche e nelle sale da ballo «è vietato ai minori degli anni quattordici», secondo la legge. Da capire anche dove possa essere avvenuta la presunta violenza sessuale. L'adolescente ha consegnato i suoi vestiti, che saranno analizzati per cercare tracce di Dna.

