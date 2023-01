Medico furbetto condannato, dovrà versare all'Usl 105 mila euro: «Esercitava nel centro estetico oltre il consentito»

Condannato a pagare 105 mila euro di risarcimento alla Usl 2 della Marca. Alessandro Della Vedova, dottore nato a Venezia ma residente a Treviso, avrebbe dedicato molto più tempo del consentito alla sua attività di medico estetico presso la Derma Laser Clinic di Preganziol (struttura non accreditata né convenzionata con il servizio sanitario nazionale) senza comunicarlo all'Usl, riporta il "Gazzettino". Così facendo, avrebbe percepito compensi superiori a quelli che gli sarebbero effettivamente spettati dall'attività di medico di medicina generale convenzionato.

Il caso

Secondo la Corte dei Conti di Venezia, in qualità di medico di medicina generale convenzionato (incarico cessato il 23 gennaio 2019 per dimissioni), svolgeva attività libero professionale «in forma strutturata e non certo occasionale, e in misura sicuramente superiore a quella dichiarata» dall'1 aprile 2016 al 30 novembre 2018. Della Vedova, nei due anni contestati, avrebbe sforato l'orario di esercizio settimanale consentito dalla legge, secondo cui non possono essere superate le 13 ore.

Le indagini

Per giungere a una sentenza di condanna, la Corte dei Conti si è basata sulla relazione della guardia di finanza che ha analizzato i compensi ricevuti da Dalla Vedova per l'attività alla Derma Laser Clinic, i professionisti che lavoravano nella struttura, gli orari di ricevimento dei pazienti, le fatture emesse e l'agenda delle prenotazioni. Dalla Vedova ha sempre respinto le accuse, sostenendo che l'attività libero professionale non gli impediva lo svolgimento delle attività di medico di medicina generale che non è mai stato pregiudicato.

