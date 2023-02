Oriana Fallaci, distrutta la targa in suo onore. La denuncia social: «Siamo ciò che facciamo»

La targa in onore di Oriana Fallaci è stata distrutta. A Pistoia alcuni cittadini, che si erano recati al parco pubbblico nella zona di Roccon Rosso, hanno scoperto il brutto gesto di vandalismo nei confronti della targa dedicata alla scrittrice.

La denuncia social



La targa era affissa ai cancelli del giardino intitolato proprio alla Fallaci alcuni anni fa, ma qualcuno ha pensato bene di tirarla via, gettarla a terra e frantumarla in mille pezzi. A denunciare pubblicamente il fatto è stata Cinzia Cerdini, consigliera comunale della Lega ed esponente della maggioranza che governa il capoluogo pistoiese che ha voluto quella targa. «Siamo ciò che facciamo», ha scritto su Facebook denunciando l'atto vandalico. Sui social la consigliera ha poi promesso, a nome dell'amministrazione comunale, di rimetterne subito un'altra in sostituzione di quella vandalizzata. «Non è la prima volta che viene distrutto il cartello del giardino intitolato a Oriana Fallaci. Ne rimetteremo uno nuovo», ha scritto Cerdini, prendendo a male parole anche il responsabile o i responsabili: «Tu resti una me**a».

La reazione dell'amministrazione

Una denuncia che non si è fermata ai social, ma che è arrivata anche in amministrazione che ha stigmatizzato l’accaduto, augurandosi che chi ha distrutto la targa possa presto essere individuato grazie alle riprese delle telecamere del circuito di videosorveglianza. «Questo atto di vandalismo rappresenta un’offesa non solo alla memoria di Oriana Fallaci, ma anche alla libertà di espressione e al diritto di ricordare i nostri intellettuali. Auspico che le autorità competenti riescano a trovare i delinquenti e che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle targhe commemorative a memoria dei personaggi illustri del passato» ha dichiarato invece, l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 21:21

