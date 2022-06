Firenze, al Giardino di Boboli riaprono i cancelli: ingresso gratuito per i residenti

A Firenze riaprono i cancelli del Giardino di Boboli: lo ha annunciato il direttore Eike Schmidt. Dal prossimo 5 luglio saranno riaperti gli ingressi di Porta Romana e Forte Belvedere, chiusi dal lockdown del 2020.

Con il lockdown, erano emersi problemi di reperimento del personale per la pandemia e poi ci sono voluti i tempi tecnici necessari per la procedura di affidamente del controllo degli accessi. C'è poi un'ottima notizia per tutti i cittadini di Firenze: i residenti potranno entrare gratis dall'ingresso del Forte oltre che da Annalena e Porta Romana. Dal 5 luglio agli ingressi sarà sufficiente esibire un documento di identità dove sia specificata la residenza sul territorio del Comune di Firenze, oppure un documento di identità accompagnato da certificato di residenza.

«La possibilità di entrare gratuitamente a Boboli anche dal Forte Belvedere è una novità che siamo felici di poter garantire a tutti i fiorentini. Presto si rivelerà ancor più interessante e utile, perché i lavori di restauro della vicina Kaffeehaus all'interno del Giardino sono ormai quasi completati, e questi bellissimi spazi riapriranno con nuovi servizi e una nuova caffetteria», commenta Schmidt.

