Firenze, aggredisce due ragazze e sputa sui passeggeri: autista ferma il bus e chiama la polizia

Un autobus della linea 17 è stato costretto a fermarsi ieri sera a Firenze in via Fra’ Bartolomeo per le intemperanze di un uomo, 60enne tunisino, che avrebbe sputato contro i passeggeri e aggredito due ragazze. Secondo quanto denunciato da Massimo Milli della Faisa Cisal, l’autobus si trovava tra le fermate di Piazza Savonarola e la vicina Via Fra' Bartolommeo quando l’uomo, appena salito a bordo, ha iniziato a sproloquiare ed a inveire contro i pochi passeggeri presenti a bordo ed in particolar modo rivolgendosi verso due giovani. L’autista perciò si è dovuto fermare per cercare di farlo ragionare ma è stato a sua volta aggredito verbalmente ed ha così chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il 60enne, riporta il Corriere Fiorentino, non si è calmato neppure davanti ai poliziotti: è stato perciò richiesto l’intervento del 118 che l’ha sedato. Si indaga per ricostruire i fatti attraverso le testimonianze e capire se si sia trattata di un’aggressione verbale o anche fisica. Al momento l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e multato per ubriachezza. «Solidarietà, vicinanza e gratitudine nei confronti del collega per la prontezza di riflessi con la quale è riuscito a scongiurare il peggio ed allo stesso tempo amarezza e preoccupazione perché episodi simili continuano a perpetrarsi, minando la serenità e l'incolumità dei passeggeri e degli autisti» ha commentato Milli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 20:43

