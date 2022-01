Covid in Toscana, il bollettino di lunedì 24 gennaio: 5.603 nuovi casi e 25 morti

Covid in Toscana, il bollettino di lunedì 24 gennaio 2022: sono 5.603 i nuovi casi e 25 i decessi nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri, stabile il tasso di positività.

Dimezzati, rispetto a ieri, sia il numero dei casi che quello dei tamponi processati. Nella giornata di ieri erano stati rilevati 10.904 casi su 66.311 test (tasso di positività al 16,44%), oggi invece sono 5.603 su 34.405 test (tasso di positività al 16,3%).

Gli attualmente positivi sono oggi 179.800, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.478 (24 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 16 uomini e 9 donne con un'età media di 85,1 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 5.603 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (36% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

