I rider si vendicano: «Ecco la lista dei vip che non lasciano mai la mancia. Sappiamo dove abitate». Da Chiara Ferragni a Icardi

Questa è la nostra 'blacklist', un elenco di tutte lee iche regolarmente ordinano con le app ea nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia!». Con queste parole comincia un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ' Deliverance Milano ', un collettivo di rider, ossia iche fanno le consegne del cibo, e lavoratori precari, che pubblica una lunga: cantanti, star di Instagram, calciatori, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, musicisti, dj, influencer.«Ricordatevi sempre una cosa clienti - si legge nel post su Fb, che suona a tratti 'minatorio' - entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete. E come lo sappiamo noi, lo sanno anche le aziende del delivery. Queste piattaforme come sfruttano noi lavoratori senza farsi alcuno scrupolo, sfruttano anche voi, speculando e vendendo i vostri dati».E ancora: «Buon 25 aprile e buona festa della liberazione a tutti! Se l'informazione è potere noi rider liberiamo i dati!». L'elenco, attacca ancora il collettivo - che chiede «diritti sindacali, salario minimo, una previdenza sociale adeguata» e che le mance non vengano tassate - «verrà aggiornato in tempo reale e reso pubblico ogni qualvolta lo riterremo necessario. Invitiamo tutti i nostri colleghi a mandarci altre segnalazioni».E ancora: «Attente quindi piattaforme digitali del delivery food, perché se non volete parlare con noi, confrontarvi con le nostre rappresentanze autonome e i gruppi organizzati che sono in stato di agitazione sindacale permanente, questo è il futuro che vi aspetta: noi produciamo i dati, noi conosciamo i vostri punti deboli e non esiteremo ad usarli contro di voi».Il post è corredato di nomi e fotografie di personaggi noti, accusati dai rider di non rilasciare mance. Nella lista nera, tra gli altri, Chiara Ferragni e il marito Fedez, Mauro Icardi e Wanda Nara, Teo Mammucari e Fabio Rovazzi, i rapper Marracash, Noyz Narcos, Clementino e Rocco Hunt, Dj Albertino, Platinette.