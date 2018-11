Studentesse stuprate a Firenze, i due carabinieri condannati a 6 mesi (con pena sospesa) dal tribunale militare

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

(con) per il reato di: è questa la sentenza emessa oggi dal gip deldi Roma nei confronti, 44 anni, ex appuntato scelto dei carabinieri, e di, 32 anni, ex carabiniere scelto, accusati dai magistrati della Procura di Firenze di averla notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, nel capoluogo toscano, dopo averle riaccompagnate a casa, in Borgo Santi Apostoli, con l'auto di servizio.La condanna per violata consegna riguarda l'uso improprio dell'auto di servizio. I due ex carabinieri sono stati assolti dall'accusa di peculato militare perchè secondo il giudice l'utilizzo dell'auto di servizio con cui erano di pattuglia è stato «temporaneo» e ha causato «un danno erariale di 3 euro». Marco Camuffo lo scorso 11 ottobre, al termine di un processo con rito abbreviato, è stato condannato dal gip del Tribunale ordinario di Firenze a 4 anni e 8 mesi. Pietro Costa, che non ha scelto il rito abbreviato, è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà il 10 maggio 2019.