«Sempre e comunque... io e te ovunque». Con questo messaggio, scritto in blu su unoed esposto nellaprincipale del paese, un giovane diha volutoil suo. Nella tranquillità del piccolo centro di 7mila anime, il megastriscione, collocato nella notte tra domenica e lunedì, non è passato inosservato e tutti hanno iniziato a parlarne. Secondo quanto riportato da AbruzzoWeb , si tratterebbe di un tentativo di un misterioso giovane di farsidalla propria. Lo striscione è stato posto nella centrale, quindi è sfuggito a pochi. Nella tarda mattinata di lunedì, però, è stato: a quanto pare, a toglierlo sarebbe stata proprio la destinataria del messaggio.In paese, si sa, le voci girano e sembra proprio che la ragazza non abbia gradito la Come riporta Il Centro , l'amministrazione comunale ha smentito di aver disposto ed effettuato la rimozione dello striscione. «Mi avevano avvisato della presenza dello striscione, ma avevo dato disposizioni di lasciarlo e rimuoverlo solo in seguito» - ha spiegato la sindaca di Pratola Peligna,- «In fondo, era pulito ed elegante e non offendeva nessuno. Si trattava solo di una manifestazione d'amore in una delle piazze più belle del nostro paese».