L'ex soldato americano in Italia nel '45: «Aiutatemi a trovare questi bambini». L'appello rilanciato dal Comune

Due scatti un po' sbiaditi e molto datati, risalenti al 1945: quello di un gruppo di bambini di San Miniato e quello di un giovane soldato statunitense. Ed un appello, rilanciato dal Comune toscano: «Mi piacerebbe ritrovarli».

Leggi anche > Avevano il reddito di cittadinanza, ma giravano con la Maserati o avevano vinto più di 1 milione di euro

Edward Roethel, oggi ultranovantenne, era un giovane soldato alleato che fu mandato alla fine del 1944 in Italia e che, dopo qualche mese, fu trasferito a San Miniato (Pisa). Nelle foto che ha inviato a Holly Rotondi, direttore esecutivo del Friends of the National World War II Memorial, e che sono state poi girate al Comune toscano, si vede un gruppo di otto bambini davanti ad un portone, ma non ci sono maggiori informazioni su quello scatto.

«Sfortunatamente il veterano non ricorda i nomi dei bambini e conosce solo il nome della città, ma non il periodo in cui vi ha prestato servizio», ha scritto Holly Rotondi. Da una prima ricostruzione, però, la foto dovrebbe risalire al 1945, quando Edward Roethel era a San Miniato già da qualche mese. I bambini potrebbero non essere di San Miniato, dal momento che il Comune in provincia di Pisa, in quegli ultimi drammatici mesi di guerra, aveva ospitato diverse famiglie sfollate provenienti dai paesi vicini.

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha comunque deciso di diffondere le foto nella speranza che qualcuno possa riconoscersi e farsi avanti: «Chi avesse notizie o informazioni - è l'appello di Giglioli - può scrivere a ufficiostampa comune.san-miniato.pi.it oppure chiamare il numero 348/8160268».

Intanto, sui social la popolazione si è mobilitata ed è partita una piccola indagine sulle due foto: il portone davanti al quale sono stati immortalati i bambini, che oggi dovrebbero avere circa 80 anni, potrebbe essere quello del monastero di Santa Chiara, in via Roma. La foto del giovane Edward Roethel, invece, dovrebbe essere stata scattata in piazza Mazzini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA