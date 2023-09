Saman Abbas, il padre arrivato in Italia dopo l'estradizione. «Ha fatto il viaggio in silenzio»

È arrivato in Italia Shabbar Abbas, il padre di Saman, estradato dal Pakistan perché accusato dell'omicidio della figlia avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L'aereo, un Falcon 900 dell'Aeronautica militare, è atterrato nella notte a Ciampino.

Shabbar Abbas ha fatto il viaggio rimanendo in silenzio sul volo dell'Aeronautica militare che nella notte lo ha portato a Ciampino. Lo ha spiegato il maggiore Maurizio Pallante, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia.

Saman, il padre Shabbar Abbas estradato dal Pakistan. Nordio: «In viaggio verso l'Italia»

«Il quadro cautelare non è completato e continueremo a lavorare perché l'ordinanza venga integralmente eseguita». Lo ha detto il procuratore di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci, parlando dell'indagine sulla morte di Saman: l'ordinanza riguarda il padre, Shabbar Abbas, appena estradato, lo zio e due cugini imputati e la madre, Nazia Shaheen, unica ancora latitante e per cui il provvedimento deve essere eseguito. Anche per Nazia c'è la richiesta di estradizione. «Continueremo a lavorare in silenzio», ha specificato Paci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 11:53

