Picchia il papà e minaccia la mamma perché non gli danno le chiavi dell'auto: 18enne arrestato dopo la violenza davanti ai fratellini

Una lite in famiglia si è trasformata in un incubo, ma le ragioni che hanno scaturito l'evento non sono nuove. Da alcuni anni il figlio minaccia i genitori anche davanti ai fratelli minori e i carabinieri di San Polo D'Enza, Reggio Emilia, lo hanno arrestato a seguito dell'ennesimo episodio di maltrattamenti. Il motivo? La notte scorsa il 18enne al rifiuto della madre, 44enne, di dargli le chiavi dell'auto del padre, che dormiva in camera, è andato in escandescenza. Il teeenager ha così distrutto un costoso bracciale in oro della madre.

Arriva papà

L'arrivo del padre chiamato dalla moglie non ha calmato il giovane che ha dapprima minacciato l'uomo per poi passare alle vie di fatto aggredendolo con pugni in faccia.

L'accusa

Per questi motivi i carabinieri della stazione di San Polo d'Enza a conclusione dell'intervento con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali, minaccia e danneggiamento hanno arrestato il 18enne. Il 54enne padre del giovane è ricorso alle cure mediche ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per le policontusioni riportate a seguito dell'aggressione del figlio.

