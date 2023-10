Nicola Pietrangeli ricoverato per un malore, l'ex campione di tennis al Policlinico Gemelli: come sta

di Redazione web

Nicola Pietrangeli ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un malore, riporta il Corriere della Sera. L'ex campione di tennis (90 anni) è stato trasportato in ospedale giovedì 5 ottobre, dopo aver accusato dei giramenti di testa, forse a causa della pressione alta. Potrebbe essere dimesso già in giornata.

Adriano Panatta: «Non ho mai tradito Pietrangeli. Dice che ho le "gambette" come Berrettini? Ha rotto i co***oni»

Nicola Pietrangeli: «Con Licia Colò pensavo fosse per sempre. Il viagra? L'ho usato spesso, la notte più caliente a Venezia»

Pietrangeli, come sta?

Nicola Pietrangeli rimane l'unico tennista italiano ad aver fatto meglio di Sinner, arrivando fino al numero 3 della classifica Atp. «Sinner lo avevo pronosticato da inizio anno che sarebbe arrivato tra i primi 4-5 del mondo e oggi mi ha dato ragione - aveva detto nei giorni scorsi Pietrangeli in un'intervista - Jannik è un predestinato, basta sentire la sua palla: tira più forte di tutti. Può salire ancora ma il salto di qualità lo farà vincendo un Grande Slam e per me ci riuscirà presto magari già il prossimo anno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA