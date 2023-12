Neonata morta in casa, indagata la mamma per l'interruzione della gravidanza: «Non sapevo di essere incinta» La donna è ancora ricoverata dopo l'emorragia post parto. Ha dichiarato di non sapere di essere incinta







di Redazione Web La 34enne che martedì scorso ha partorito in un appartamento a Cisternino, in provincia di Brindisi, una bimba prematura che è morta, è indagata per interruzione colposa di gravidanza. La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Disposta l'autopsia Nell'ambito delle indagini per ricostruire l'accaduto il pm della Procura di Brindisi, Alfredo Manca, ha disposto l'autopsia sulla salma della neonata che si svolgerà il 13 dicembre. La donna, dopo l'emoraggia post parto, è ancora ricoverata nel reparto Perrino di Brindisi: le sue dimissioni erano previste per ieri, 7 dicembre, ma i medici hanno deciso di monitorarla per altre 24 ore dopo il parto di martedì, e dovrebbe uscire oggi. Dopo il ricovero ai sanitari la donna ha dichiarato di non sapere di essere incinta. Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 11:18

