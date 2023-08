Maltempo, la stazione di Genova allagata: le scale diventano una cascata

Dopo il passaggio intenso e organizzato delle strutture temporalesche nella scorsa notte sulla Liguria, che hanno portato numerosi allagamenti soprattutto nel genovesato («un picco sulle 24 ore di oltre 230 mm», ha detto l'assessore alla Protezione civile Giampedrone) e danni per il forte vento ad alberi e cose, restano condizioni di instabilità soprattutto sul Centro-Levante.

Mentre stamani su Genova sono comparse sporadiche, lievi piogge, in un'ora sono caduti oltre 64 mm di pioggia a Castelnuovo Magra e oltre 54 mm in un'ora a Sarzana oltre a circa 1300 fulmini in tutto lo spezzino.

Celle temporalesche isolate stanno interessando a fasi alterne la quasi totalità della regione dove, comunque, l'allerta arancione termina alle 14.

Gli allagamenti

Allagamenti generalizzati sono stati segnalati alla Spezia, a Sarzana e a Marinella fino al confine con la Toscana.

Senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco impegnati a togliere acqua da scantinati, liberare strade da alberi caduti e mettere in sicurezza oggetti pericolanti. Uno sforzo straordinario iniziato ieri pomeriggio che potrebbe dover protrarsi anche oggi.

Arpal ha infatti annunciato che oggi persiste il rinforzo dei venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte sul Centro-Ponente e fino a burrasca sul Levante. Per quanto riguarda le condizioni meteo marine, è previsto un deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate intense dal tardo pomeriggio.

