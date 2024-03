Schianto frontale nel Padovano: muore un 57enne, due feriti. Le ipotesi: «Un sorpasso azzardato»

di Cesare Arcolini

Incidente mortale giovedì, 21 marzo, alle 16 lungo la Sr 308 all'altezza del comune di Camposampiero, non distante dai confini con Borgoricco, in Veneto. Il bilancio è tragico: un automobilista è morto a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Non si esclude che il conducente sia stato colto da un malore. Si segnalano altri due feriti che non sarebbero in pericolo di vita. La vittima è un uomo di 57 anni, N.I.M., residente a Pieve di Soligo (Treviso) e originario del Bangladesh. La moglie, una delle due persone ferite, è stata elitrasportata in ospedale.

La strada chiusa al traffico per consentire agli operatori di completare le attività. Per chi proviene da Padova, uscita obbligatoria Borgoricco, per chi arriva da Castelfranco Veneto, uscita obbligatoria Camposampiero. Per effettuare i rilievi dell'ennesima tragedia della strada sono sul posto più mezzi della polizia locale della Federazione. Ai vigili del fuoco l'ingrato compito di liberare i corpi dagli abitacoli. Tra le ipotesi che si fanno al momento, si ipotizza un sorpasso azzardato.

Giovedì 21 Marzo 2024

