Incendio in Sardegna: paura e fiamme nella spiaggia di La Caletta , a Siniscola. Turisti in fuga, case evacuate

di Redazione web Paura e fiamme nella spiaggia di La Caletta, a Siniscola, sulla costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro. Attorno alle 14,30 è scoppiato uno spaventoso incendio a pochi metri dal mare. Turisti in fuga e nuvola di fumo che all'improvviso ha coperto il sole. Le raffiche di vento maestrale a 70km orari hanno propagato velocemente le fiamme. Le fiamme hanno lambito le abitazioni Il rogo è scoppiato proprio dietro l'abitato di La Caletta, e le fiamme hanno lambito le abitazioni. Sul posto sono arrivati i canadair anche da Ciampino. Traffico in tilt La statale 131 Dcn è stata chiusa in direzione Nuoro per chi viaggia da Olbia, mentre difficoltà per il traffico si registrano anche lungo la 125 vicino a La Caletta. Brucia anche il Sud della Sardegna Brucia il Sud Sardegna. I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 22.30 circa di ieri per un vasto incendio di macchia mediterranea e vegetazione varia nella località di San Priamo frazione di San Vito. Le fiamme alimentate dal forte vento che da ieri sta imperversando la Sardegna, si sono propagate sino alle località di Feraxi territorio del comune di Castiadas coinvolgendo anche un capannone. Le squadre di pronto intervento inviate dalla sala operativa del Comando di Cagliari di San Priamo si sono schierate a protezione di alcune case sparse e aziende agricole della zona a protezione di persone animali e beni. Al momento la situazione è sotto controllo sul posto stanno operando anche le squadre del Corpo Forestale regionale anche con mezzi aerei. Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 16:37

