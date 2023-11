Fabrizio Mellino riceve 3 stelle Michelin, chi è lo chef prodigio 32enne: cresciuto nel ristorante di famiglia a Nerano

di Tommaso Cometti

Le Tre Stelle Michelin sono tornate in Campania dopo 15 anni: le ha ottenute il giovane chef Fabrizio Mellino, che lavora nel ristorante di famiglia, il Quattro Passi, fondato 40 anni fa dal padre Tonino a Nerano. Nonostante l'età, il ragazzo ha fatto una lunga gavetta prima di ottenere il prestigioso attestato: ha lavorato in giro per il mondo, per poi rientrare nella sua terra natia.

La storia di Fabrizio Mellino

Chef Mellino, nato nel 1991, ha studiato all’istituto Paul Bocuse di Lione, per poi approdare a Les Terres d’Uriage di Grenoble. Tra le esperienze più rilevanti del suo apprendistato, lui ha sottolineato l’esperienza al fianco di Alain Ducasse, 10 anni fa. Inoltre, l’anno dopo, ha lavorato a stretto contatto con Quique Dacosta al Denia.

La sua passione è la lavorazione del pesce: la esegue con particolare attenzione, lavorando il pesce in base alla stagionalità e puntando a difendere le specie protette. Lo che prodigio è prevalentemente un solista, ma si presta con piacere anche al gioco di squadra.

Durante la chiusura invernale del ristorante, viaggia in ricerca di nuove ispirazioni, cercando però di tenere sempre vivo il suo rapporto con la Costiera.

