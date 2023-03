Nel 2022 125 uccise, già 20 nel 2023 In aumento stupri e lesioni del viso

di Alessandra Severini

È l’8 marzo ma c’è davvero poco da festeggiare se si leggono i numeri relativi alla violenza sulle donne. Dall’inizio dell’anno i femminicidi sono stati già 20, mentre nell’anno passato sono stati 125, per lo più donne uccise da partner o familiari (61 per mano del compagno o ex, 34 da un genitore o figlio). In pratica in Italia una donna viene uccisa ogni tre giorni. Negli omicidi in ambito affettivo prevale l’uso di armi improprie usate in 49 casi, in 23 casi sono state utilizzate armi da fuoco. Sedici donne sono morte per asfissia, soffocamento o strangolamento, 14 per le percosse, in un caso è stato usato veleno.

Secondo i dati diffusi dalla Direzione centrale della polizia criminale, a crescere non sono solo i femminicidi (erano stati 119 nel 2021, +12% rispetto al 2019) ma anche i casi di violenza sessuale: 5991 nel 2022 (nell’81% dei casi con vittime donne) contro i 5274 del 2021. Il dato potrebbe essere letto anche in positivo, con un aumento delle denunce. Le più numerose sono state in Emilia Romagna, Liguria e Trentino Per il 71% le vittime sono donne maggiorenni e per il 79% di nazionalità italiana. Aumenta progressivamente dal 2019 anche il numero dei reati di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni al viso, introdotto dal Codice rosso.

Nel 2022 sono invece lievemente scesi i casi di atti persecutori (17.259 di cui il 74% contro donne contro i 18.724 del 2021) e i maltrattamenti contro familiari e conviventi (23.196, di cui l’81% con vittime donne, 23.728 nel 2021). Per gli atti persecutori l’incidenza risulta più alta in Campania, Sicilia e Puglia, più bassa in Veneto, Trentino e Marche. I numeri segnalano una necessità di cambiamento che deve essere prima di tutto culturale. Nel mondo va ancora peggio, le Nazioni Unite dicono che circa 383 milioni di donne vivono in condizioni di estrema povertà e che una donna viene uccisa ogni 11 minuti da un membro della sua stessa famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 06:00

