Sarà l', in corso in questo momento, a stabilire com'è morta, la 51enne moglie di, l'uomo che ha ucciso la figlioletta, di 10 anni, per poi lanciarsi dal viadotto Alento sulla A14. Sono in corso all'obitorio di Chieti gli esami autoptici sia sulla madre che sulla figlia, eseguite dal medico legale Cristian D'Ovidio: ieri era stata invece eseguita quella su Filippone, che ha confermato la morte sul colpo per l'impatto a terra dopo il volo di 40 metri.Per i risultati degli esami tossicologici sul papà bisognerà attendere l'esito delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati. L'uomo si è suicidato domenica scorsa, poche ore dopo aver lanciato nel vuoto la figlia di dieci anni, Ludovica, dallo stesso viadotto; la moglie Marina era morta la mattina dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento a Chieti, di proprietà del marito.