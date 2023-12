Carabiniere rapina 700 euro in una farmacia a Bologna. Arrestato, si giustifica: «Ho vizi e debiti». Era in servizio alla Banca d'Italia

di Mario Landi

E' entrato in farmacia con la pistola in mano e si è fatto consegnare l'incasso. L'autore della rapina è un maresciallo dei carabinieri fuori servizio è entrato in una farmacia di Bologna armato di una Beretta e, con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, ha minacciato la farmacista e si è messo in tasca circa 700 euro, il denaro che c’era in cassa. Quindi si è diretto in una pizzeria, si è cambiato gli abiti ed è rientrato sul posto di lavoro. Lo riferisce il Corriere della Sera.

In pizzeria il cambio di abiti dopo la rapina

La rapina è stata fatta 3 novembre in una farmacia a pochi passi dalla Procura. Gli agenti delle volanti hanno ascoltato alcuni testimoni ed hanno tracciato una sommaria descrizione del rapinatore.

La confessione

L’uomo, dopo la perquisizione in casa ha confessato e si è giustificato dicendo di aver commesso la rapina perché sommerso da debiti accumulati per la ristrutturazione di casa, ma anche per mantenersi sfizi e vizi. È stato arrestato per rapina aggravata ed è stato subito sospeso dall'Arma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA