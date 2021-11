Bara vuota vicino ai cassonetti dei rifiuti, choc a Vercelli

Una bara vuota accanto ai cassonetti dei rifiuti di vetro e plastica. E' la scoperta scioccante fatta questa mattina al rione Isola di Vercelli.



L'immagine, postata su Facebook dall'ex vice sindaco e membro del Cda della multiutility Atena Antonio Prencipe, ha fatto rapidamente il giro del web suscitando sdegno e preoccupazione per il livello di degrado raggiunto. La cassa da morto è stata ritirata da una camionetta di Asm Vercelli tra lo stupore degli addetti al ritiro dei rifiuti. «L'altro giorno mi chiedevo quanta inciviltà c'è ancora - ha scritto Prencipe nel suo post di Facebook - con questa di stamattina ho finito le domande».



La bara è rimasta nell'isola ecologica per due ore circa prima di essere rimossa. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto.



Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 16:09

