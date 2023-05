Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma con l'ex Rossano Laurini? La foto sui social fa impazzire i fan

di Redazione Web

Vanessa Incontrada, showgirl di origine spagnole, nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato una foto in cui è sorridente con l'ex marito Rossano Laurini, da cui nel 2008 ha avuto il figlio Isal, che ora ha quasi 15 anni.

Nell'ultimo periodo la Incontrada si è mostrata più volte in compagnia di Laurini e non sono mancati chiaramente i numerosi commenti da parte dei fan che non hanno perso l'occasione per dire la loro. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Vanessa Incontrada, nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato uno scatto con Rossano Laurini.

Sia Vanessa che Rossano non si esprimono a riguardo. Ad agosto 2022 la Incontrada aveva confermato la crisi in un'intervista a Vanity Fair. «Con Rossano la situazione è critica ma non si alzerà mai un muro», affermò la Incontrada.

La showgirl e Rossano, tuttavia, potrebbero aver risolto le loro divergenze. La coppia, secondo i fan, potrebbe aver inviato dei piccoli segnali.

La coppia uscirà definitivamente allo scoperto?

Non ci resta che aspettare.

