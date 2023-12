Micol Olivieri, lutto per l'attrice dei "Cesaroni": «La prevenzione avrebbe fatto la differenza»

di Dajana Mrruku

Micol Olivieri ha raccontato ai suoi fan che sta affrontando un momento molto delicato a causa di un lutto vicino a lei che l'ha sconvolta. «Ci rivediamo al mare», ha scritto l'attrice dei Cesaroni. Un messaggio molto delicato che nascondeva molto dolore. Proprio ieri mattina, 3 dicembre, la giovane è tornata a Pescara dove ha la seconda casa per salutare per l'ultima volta una sua amica, venuta a mancare pochi giorni fa.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su questo momento così delicato.

Il lutto

Micol Olivieri ha raccontato ai suoi follower che una delle sue amiche più care è venuta a mancare. «Oggi vado a dare l'ultimo saluto ad una mia amica molto importante», ha scritto sulle sue storie Instagram, per poi dare un consiglio alla sua community, «Colgo l'occasione per ricordarvi quanto sia importante la prevenzione.

L'attrice dei Cesaroni non ha voluto entrare nei dettagli edlla malattia che ha portato via la giovane donna, ma in molti hanno ipotizzato si potesse trattare di qualche forma tumorale scoperta ad uno stadio troppo avanzato.

Nel frattempo, in molti le hanno mandato messaggi di vicinanza e condoglianze.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA