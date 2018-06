Hugh Grant e Anna, prima uscita da marito e moglie: entrambi in bianco a Roland Garros

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hugh Grant ha detto "sì". Lo scapolo d'oro del cinema britannico alla fine si è fatto "incastrare" dalla fidanzata Anna Eberstein. E sembra anche molto felice: i due sono comparsi in tribuna a Roland Garros, entrambi vestiti di bianco, per la prima volta marito e moglie.Cinquantasette anni lui, 39 lei: la donna che è riuscita ad accaparrarselo "per sempre". I due, che stanno insieme da sei anni, hanno tre figli, di cui l'ultimo è nato la scorsa primavera. Le nozze, blindatissime, sono avvenute a Londra venerdì 25 maggio. E vissero (almeno così sembra) felici e contenti.