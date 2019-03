Cristina D'Avena super sexy a Domenica Live: «Il pubblico mi urla Escile o Puffale»

di Valeria Arnaldi

«Quando vado nelle discoteche, spesso dal pubblico mi dicono». Sollecitata dasi racconta anche come icona sexy a, ripercorrendo poi la sua carriera sin dagli esordi, a tre anni, allo Zecchino d'Oro con la canzone “ Il Valzer del Moscerino”.A farla salire sul palco per la prima volta, una suora, suor Cellina.«È stata lei che mi sentiva cantare di continuo a dire ai miei: iscrivetela allo Zecchino d’Oro».A undici anni Cristina D'Avena ha dovuto lasciare il coro di Mariele Ventre: «A undici anni si andava in pensione, era una tristezza infinita perché dovevi lasciare il coro, tutti gli amici, c'erano dei pianti... Ci chiamavano i vecchioni».Da quel momento praticamente è iniziato il suo lungo e fortunato percorso nel mondo della musica. Cristina D’Avena ha interpretato alcune delle sigle più amate delle serie animate.«Alle sigle sono arrivata per caso. A Mediaset cercavano una voce femminile che cantasse le sigle dei cartoni. Era il 1981. Ho iniziato da ‘Bambino Pinocchio'. Nel 1982 poi è arrivata la Canzone dei Puffi».Non mancano ricordi della famiglia.«Mia sorella non piangeva mai. Quando è nata tutti dicevano che era buonissima e non piangeva mai. Io allora le facevo il solletico e così la facevo piangere e venivano da me a dirmi “Che carina che sei”. Anche lei poi è stata, a tre anni, allo Zecchino d’Oro. Mio padre era molto geloso, quando andavo a incidere le prime volte mi accompagnava e guardava l'orologio, voleva che andassi a studiare. Voleva diventassi medico come lui, non ho finito gli studi, ma posso sempre farlo. Mia madre è una mia grande fan».“Fatina” per anni, oggi è anche un’icona sexy appunto, con tantissimi fan che affollano le sue serate in discoteca.«Le sigle dei cartoni animati ci hanno fatto crescere - commenta - anche i miei dischi con i duetti sono andati benissimo. Tutti gli artisti che ho chiamato e hanno partecipato mi hanno detto la stessa cosa: mi hai fatto rivivere un momento della mia infanzia».Barbara D’Urso si candida per un duetto.A Cristina D’Avena intanto viene consegnato dalla stessa D’Urso il disco d’oro.Poi, il pubblico sceglie un brano, “Occhi di gatto”, e Cristina D’Avena lo canta per tutti mentre Barbara D’Urso accenna qualche parola e qualche mossa.