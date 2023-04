Clara Chia Marti «ha tradito Piqué con il suo ex allenatore Guardiola». Il gossip che infiamma la Spagna

Non bastavano Shakira, Piqué e Clara Chia Marti. Ora il triangolo amoroso che ha scatenato il gossip in Spagna negli ultimi mesi ha un altro (inatteso) protagonista: l'allenatore Guardiola. Indiscrezioni non confermate raccontano di un presunto tradimento della giovane nuova fidanzata dell'ex difensore del Barcellona proprio con Pep, che di Piqué è stato il tecnico per diversi anni.

Piquè e Clara Chia Marti, la prima foto insieme sui social: l'ex calciatore ufficializza la storia con la nuova fidanzata dopo l'addio a Shakira

«Clara Chia Marti ha tradito Piqué con Guardiola»

Le indiscrezioni arrivano da El Comercio e altri media: Clara Chia, la ragazza presa di mira dalle canzoni di Shakira, potrebbe avere una relazione segreta con Pep Guardiola, allenatore del Manchester City ed ex allenatore del Barcellona, quindi anche di Piqué. Che avrebbe tradito anche lei la nuova compagna, scatenando la "vendetta" di Clara Chia. Rumors e voci che non trovano alcun riscontro ufficiale ma che in Spagna hanno riportato praticamente tutti i media che si occupano di cronaca rosa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 18:48

