Piqué, la fidanzata Clara Chia ricoverata d'urgenza per un attacco d'ansia: «Troppa pressione dopo la canzone di Shakira»

Prima la canzone di Shakira nella quale veniva definita una «Twingo» che ha preso il posto di una «Ferrari». Poi le voci del presunto tradimento del neo fidanzato Gerard Piqué. Così Clara Chia Marti non ce l'ha fatta ed è stata ricoverata d'urgenza per un forte attacco d'ansia, riporta il quotidiano catalano "El Periodico". La ragazza 23enne non riuscirebbe più a gestire la pressione dei media e le molestie ricevute sui social.

Come sta Clara Chia Marti

La giovane è stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona. Per lei l'ultimo periodo è stato una escalation di emozioni. Il suo nome è apparso per la prima volta sui quotidiani lo scorso agosto. Da allora, complice la vicenda del divorzio tra una delle coppie più in vista di Spagna, Piqué e Shakira, la sua posizione è diventata complicata. Vista da tutti come la terza in comodo, è stata etichettata come «sfascia famiglie». E la canzone di Shakira non ha di certo aiutato la 23enne.

Recentemente Piqué ha pubblicato la prima foto ufficiale insieme a lei sui social, così da mettere a tacere le speculazioni su un presunto tradimento con l'avvocata che ha curato il suo divorzio. «Questa è la mia ragazza, indipendentemente da chi sia, e che si fermino una volta per tutte le varie speculazioni», ha scritto. Lei si è trasformata in un fenomeno mediatico, senza che se ne rendesse conto.

E adesso sta facendo i conti con la popolarità, le notizie di cronaca rosa, i paparazzi e tutto ciò che ne comporta. L'ex calciatore non ha ancora parlato del ricovero della compagna e l'attenzione per le sue condizioni di salute resta alta.

Martedì 31 Gennaio 2023, 16:03

