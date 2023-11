Arisa ha un nuovo fidanzato? La rivelazione a Ballando con le stelle: cosa ha detto la cantante

di Redazione web

«Arisa, come va la ricerca del marito?». Selvaggia Lucarelli a "Ballando con le stelle" sfrutta l'occasione prova a infilarsi nella vita privata della cantante, tornata da Milly Carlucci nel ruolo di ballerina per una notte. Recentemente, con un annuncio su Instagram corredato da foto sexy, Arisa aveva lanciato l'appello per cercare marito. Come è andata a finire? Ecco cosa ha risposto la cantante.

Arisa ha un nuovo fidanzato?

Arisa è tornata a Ballando con le stelle per un cameo. Ha ballato e ha ottenuto 50 punti dai cinque giudici, estasiati dalla performance della cantante. «Sei pronta per un musical», le dice Alberto Matano. Selvaggia Lucarelli prova a informarsi sulla sua vita sentimentale. «Come va la ricerca del marito?», chiede la giudice. «Prosegue... ho diversi pretendenti, devo scegliere», risponde Arisa, che però taglia corto.

