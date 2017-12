Capodanno, da Michelle Hunziker a Martina Colombari: le mete preferite dai vip

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al mare o in montagna, i vip abbandonano la città per godersi le vacanze di Capodanno. Fedez e Chiara Ferragni, ormai prossimi ad avere il primo figlio, Leone, si ritagliano qualche giorno sulle montagne svizzere.Michelle Hunziker con la figlia Aurora e la sua banda di bimbi sono al mare: «Da sotto zero, polenta Taragna e casoncelli a +38 pesce alla griglia e pinzimonio! Vi abbraccio forte dall’altra parte del mondo!», scrive su Instagram la showgirl svizzera.Tante le cartoline dal mondo pstate sui social. Mara Venier si scatena a Santo Domingo: la città della Repubblica Dominicana è una seconda casa ormai per lei. Mentre Martina Colombari sfoggia un fisico da urlo con il marito Billy Costacurta in Oman.