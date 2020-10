Covid, Trump in ospedale: il primo bollettino medico del presidente Usa

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 18:10

«Stamane il presidente sta molto bene»: lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley in un briefing all'ospedale militare Walter Reed, dove il presidente è ricoverato per il Covid-19.Il suo livello di saturazione dell'ossigeno è del 96%, secondo lo staff medico, il quale ha riferito che il presidente non ha più la febbre da 24 ore.Donald Trump non è sotto ossigeno questa mattina e non ha difficoltà respiratorie o a muoversi. A dichiararlo è stato il medico del presidente americano, Sean N Dooley che ha fatto anche sapere che la first lady Melania «sta benissimo ed è casa»