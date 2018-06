Violenta la figlia di 8 anni insieme ad altri bimbi e si filma, poi prostituisce la bambina sul web

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Filma glisullae poi la faQuello che ha fatto Carrie Songer Kelly, 44enne del Texas, è veramente orribile: dopo aver violentato più volte la figlia di 8 anni, ha filmato gli abusi e ha provato a farlaper poter guadagnare 100 dollari.La mamma orco avrebbe provato a vendere la figlia in rete, in una conversazione in chat con un uomo. Utilizzando l’user name "CKelly74" ha provato a convincere un uomo a stuprare la bambina in cambio di soldi, ma l'utente si è rivolto alla polizia che dopo diverse indagini hanno individuato la donna e scoperto quello che faceva alla piccola. Durante la chat Carrie ha poi ammesso di aver violentato anche altri bambini, di aver fatto il video in ogni occasione e di avere diversi filmati e foto a sfondo pedopornografico.Ad incastrare la donna, come riporta anche il Mirror, sono state le lunghe conversazioni avute con l'uomo. Dopo aver contattato la polizia, il potenziale cliente, ha ricevuto come suggerimento dagli agenti quello di dare spago alla mamma, in modo da poter facilitare le indagini per rintracciarne l'indirizzo IP, e così ha fatto. Quando è stata arrestata la donna ha ammesso di aver intrattenuto le chat con un altra pesona e controllando smartphone e pc gli agenti hanno avuto conferma di quanto affermato in merito al materiale pornografico.