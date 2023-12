«Stai impiegando troppo tempo per prepararmi il tè», uomo uccide la moglie. L'ha decapitata a colpi di spada

di Tommaso Cometti

Un delitto avvenuto per futili motivi. Un marito iracondo, di nome Dharamveer, avrebbe decapitato la moglie Sundari, dopo un attacco d'ira dovuto al tè “arrivato in ritardo”. L'uomo avrebbe utilizzato una scimitarra, e la tragedia è avvenuta nella loro abitazione, situata in un villaggio vicino Delhi. Come riporta il Daily Mail, il 52enne ha colpito la moglie 15 volte, prima di tagliarle la testa.

L'assassinio

La polizia locale, rappresentata da Vivek Yadav, ha dichiarato: «Sundari si è svegliata e ha iniziato a preparare il tè. Poco dopo, si è svegliato anche suo marito, che ha cominciato a chiederle il perché il suo tè non fosse ancora pronto.

Uno dei loro figli, Soldier, ha sentito le urla e si è precipitato nell'altra stanza, trovando Sundari in una pozza di sangue: a quel punto, Dharamveer avrebbe tentato di aggredire anche suo figlio, che è riuscito a scappare. Fortunatamente i vicini, allarmati dalle grida, si sono recati sul posto, trovando dinanzi a loro una scena raccapricciante.

Le idagini

Le indagini sono ancora in corso, ma Gyan Prakash Rai, commissario di polizia, ha dichiarato: «Dharamveer e Sundari hanno litigato per il tè. Dopo, lui ha preso la sua spada e l'ha attaccata alle spalle, colpendola una quindicina di volte. Dopo, l'ha decapitata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA