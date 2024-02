Dolori alla pancia e crampi, poi la scoperta choc. La storia straziante della giornalista: «Sto bene 10 giorni al mese»

di Redazione Web

«Avevo appena festeggiato il mio 40esimo compleanno quando ho scoperto di avere un tumore. Un cancro metastatico all'appendice». La testimonianza è di Ashley Papa, giornalista di lunga data in forza a Fox News, uno dei più seguiti canali tv americani.

Il racconto è di quelli strazianti. Dolori continui alla pancia, sensazione di ossa rotte, crampi. «Nei mesi successivi il dolore era passato lentamente», ha scritto in un articolo pubblicato sul sito dell'emittente televisiva. La diagnosi fatta da sola su internet l'ha portata fuori strada. Forse era la dieta o il fatto che bevesse poca acqua, ha ricordato di aver pensato.

Come ha affrontato la malattia

A ordinare la tac è stato il suo medico: «Ora penso spesso: e se non avesse ordinato quell'esame? Visto che il dolore non era così forte, avrei potuto continuare ad affrontare i sintomi come ho fatto per tutta l'estate, mentre il cancro continuava a diffondersi». Da lì il panico.

«In questo momento posso vivere normalmente per circa dieci giorni tra un trattamento e l'altro. E in quei dieci giorni mi sento bene, vivo la vita come se non avessi il cancro, il che è vitale per la mia salute mentale e fisica», ha raccontato Ashley Papa. Trovare un'ancora di salvezza nelle cose quotidiane e avere speranza è fondamentale per combattere la malattia, almeno a livello mentale. «È come fare il dito medio al cancro. Non mi puoi impedire di vivere la mia vita. D'altronde, qual è l'alternativa?».

