Clima, attivisti incatenati vicino all'Arco di Trionfo a Parigi

Incatenati per il clima e contro il surriscaldamento della terra a Parigi. «Siamo qui per interrompere il normale corso delle cose perché il governo non ci ascolta più». Una dozzina di attivisti di Riposte Alimentaire hanno bloccato per un'ora una strada nevralgica per la capitale francese l'Avenue de la Grande Armée, non lontano dall'Arco di Trionfo a Parigi, per protestare contro i tagli del governo al bilancio per la ristrutturazione termica degli edifici, che contribuirebbe a contrastare l'inquinamento e il surriscaldamento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 20:48

